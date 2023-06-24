Песков: власти не будут преследовать бойцов ЧВК «Вагнер», которые приняли участие в мятеже

Власти не будут преследовать тех членов ЧВК «Вагнер», которые приняли участие в мятеже. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



— Что касается остальных бойцов [тех, что приняли участие в мятеже], их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте, — цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, желающие из «Вагнера» смогут подписать контракт с Минобороны.

Только что пресс-секретарь президента России сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено.

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