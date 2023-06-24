Национальный антитеррористический комитет предостерег россиян от участия в акциях протеста

Национальный антитеррористический комитет предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях в условиях режима КТО. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным НАК, фиксируются случаи провокационных сообщений с призывами участвовать в акциях протеста, эти действия преступные, будут применены меры.

Режим контртеррористической операции был введен на территории Москвы, Московской и Воронежской областей и в ряде других регионов.

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