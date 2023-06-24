В ДУМ Татарстана призвали мусульман воздержаться от участия в «смутных операциях»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Духовное управление мусульман Татарстана призывает единоверцев воздержаться от участия «в тех или иных смутных операциях против своей Родины». Обращение опубликовано на сайте ДУМ республики.

— Дать оценку происходящему могут только компетентные экспертные органы, а рядовым гражданам и солдатам на боевых позициях, не владеющим полной достоверной информацией, лучше отстраниться от всякого рода фитны и от следования за теми, кто руководит ею по причине разрозненности, — говорится в заявлении.

Также в ДУМ напомнили об аяте из Корана, где говорилось, что «смута хуже убийства».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика всецело поддерживает президента России Владимира Путина. Он призвал объединиться вокруг главы государства и вместе противостоять тем, кто представляет угрозу стране и ее многонациональному народу.

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин обратился к жителям республики с просьбой объединиться вокруг президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что народ и руководство республики поддерживают решение главы государства по проведению специальной военной операции.

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Айрат Назипов