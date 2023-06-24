«Ростех»: все оборонные предприятия России работают в штатном режиме

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Оборонные предприятия России работают в обычном режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Ростех».

— Все оборонные предприятия работают в обычном режиме и выполняют свою важнейшую задачу — готовят продукцию для фронта, — отметили в «Ростехе».

Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов заявлял, что на предприятиях «Ростеха» выпускается половина объема гособоронзаказа и около 80% применяющегося в ходе спецоперации вооружения и техники: боевая авиация, вертолеты, вся артиллерия, бронетехника, боеприпасы, беспилотники, тяжелые огнеметные системы, стрелковое оружие.

Президент России Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Полный текст обращения — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов