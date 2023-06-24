Президент России: «Тот, кто организовал военный мятеж и поднял оружие на боевых товарищей, предал Россию»
Президент России Владимир Путин в своем обращении призвал прекратить участие в вооруженном мятеже.
— Тот, кто организовал военный мятеж и поднял оружие на боевых товарищей, предал Россию. И ответят за это. Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия. Призываю не совершать роковую, трагическую ошибку. Сделать единственный правильный выбор: прекратить участие в преступных действиях.
Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее, — сказал он.
«Реальное время» публикует главные тезисы.
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