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Президент России: «Тот, кто организовал военный мятеж и поднял оружие на боевых товарищей, предал Россию»

10:15, 24.06.2023
Президент России: «Тот, кто организовал военный мятеж и поднял оружие на боевых товарищей, предал Россию»
Фото: скриншот realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин в своем обращении призвал прекратить участие в вооруженном мятеже.

— Тот, кто организовал военный мятеж и поднял оружие на боевых товарищей, предал Россию. И ответят за это. Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия. Призываю не совершать роковую, трагическую ошибку. Сделать единственный правильный выбор: прекратить участие в преступных действиях.

Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее, — сказал он.

«Реальное время» публикует главные тезисы.

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