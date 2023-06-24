В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.



Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия. На дорогах ввели дополнительный контроль.



Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа. В ближайшее время президент России Владимир Путин выступит с официальным обращением.

Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. Глава ведомства Игорь Краснов также сделал доклад президенту в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий.

В Минобороны России заявили, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

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Айрат Назипов