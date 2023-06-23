Новичок «Рубина»: «Хочу помочь команде хорошо выступить в Премьер-Лиге»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео YouTube.com/FC Rubin Kazan

Новичок казанского «Рубина» Мацей Рыбус поделился эмоциями после перехода в клуб. Он отметил, что не раздумывал о трансфере после получения предложения.

— Много раз играл против «Рубина». Очень хороший клуб с большой историей, чемпион России, выступал в Лиге чемпионов. У клуба отличный современный стадион, так что минусов я не вижу. Поскорее хочется начать сборы. Буду работать на сто процентов, хочу помочь «Рубину» хорошо выступить в Премьер-Лиге, — передает его слова пресс-служба клуба.

Футболист добавил — ему потребуется немного времени для того, чтобы вернуться на свой уровень. Также он надеется обойтись без травм на предстоящих сборах.

— Состав у «Рубина» хороший. Общался с Олегом Ивановым, он сказал, что коллектив отличный, хорошие игроки. Так что есть все возможности, чтобы показывать хороший футбол, — подытожил поляк.

Ранее спортсмен выступал за польские «Пеликан», МСП и «Легию», грозненский «Терек», московский «Локомотив», французский «Лион» и московский «Спартак». В Российской Премьер-Лиге сыграл 211 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 27 голевых передач. Сегодня 33-летний защитник официально стал игроком казанского клуба.

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Айрат Назипов