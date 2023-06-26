В Тетюшском районе Татарстана построят систему водопропускных труб за 36,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Как выяснило «Реальное время», на реконструируемой автодороге Льяшево — Ямбухтино в Тетюшском районе Татарстана возведут систему водопропускных труб за 36,5 млн рублей. Заказчиком работ выступает АО «Татавтодор», а сроки их выполнения пока что не раскрываются.

Известно лишь то, что передать площадку подрядчику организация должна будет в течение одного месяца с 20 июля текущего года. Изначально исполнитель должен будет подготовить площадку — срубить на ней все кусты и лишние деревья.

После этого он приступит к демонтажу имеющейся системы, а затем устройством отсечной дамбы и временной водоотводной канавы. Завершающим этапом станет строительство монолитной железобетонной трубы.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в начале месяца сообщалось, что исполком города Бавлы выделит 2,5 млн рублей на ремонт канализационных систем во дворах многоквартирных домов города. Трубы заменят на улицах Куйбышева, 10 и Горюнова, 2, 4, 6, 8.



В случае причинения ущерба, утраты, порчи работ или любой их части или временных сооружений по вине подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить муниципальному заказчику убытки и устранить дефекты.

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Максим Кокунин