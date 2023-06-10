В Бавлах отремонтируют канализационные сети за 2,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Исполком города Бавлы выделит 2,5 млн рублей на ремонт канализационных систем во дворах многоквартирных домов города. Трубы заменят на улицах Куйбышева, 10 и Горюнова 2, 4, 6, 8, выяснило «Реальное время».

Работы нужно сделать в течение недели с момента заключения контракта. Подрядчик предоставляет гарантию сроком на 5 лет.

В случае причинения ущерба, утраты, порчи работ или любой их части или временных сооружений по вине подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить муниципальному заказчику убытки и устранить дефекты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также исполнитель обязуется содержать территорию объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов. Он должен своевременно вывозить мусор, а также проводить уборку территории, на которой выполняются работы. Сжигать мусор нельзя.

Напомним, в Татарстане ведется модернизация инженерных сетей в рамках пяти республиканских и двух федеральных программ. В конце апреля сообщалось, что в республике ведутся работы по двум республиканским программам — это обеспечение населения питьевой водой (объем работ составлял 10%), а также модернизация очистных сооружений и капремонт сетей канализации (5%).

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Айрат Назипов