Прокуратура выявила нарушения при установке и эксплуатации аттракционов в Зеленодольске

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Зеленодольская городская прокуратура выявила нарушения при установке и эксплуатации аттракционов. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— Установлено, что местный предприниматель установил в Зеленодольске пять надувных батутов. При этом объекты на учет в Гостехнадзоре Республики Татарстан не поставлены, отсутствует необходимая техническая документация. Кроме того, выявлены технические нарушения при установке аттракционов, — сообщили в ведомстве.

Бизнесмена обязали устранить все нарушения. На него возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение требований технических регламентов»). Материалы переданы в Арбитражный суд Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В сентябре 2021 года Набережночелнинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о приостановке работы аттракциона «Ветерок» на набережной Тукая в автограде. Аттракцион не регистрировали в отделе Гостехнадзора Татарстана. Работу карусели приостанавливали до устранения нарушений.



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Айрат Назипов