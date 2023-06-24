Огурцы в Татарстане с начала года подешевели почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала 2023 года свежие огурцы подешевели почти в два раза. Средняя цена одного килограмма уменьшилась на 46%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

На 9 января покупка килограмма свежих огурцов обошлась бы татарстанцу в среднем в 183,72 рубля. К 19 июня ценник опустился до 98,72 рубля, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Стоит отметить, что с 13 по 19 июня средняя цена свежих огурцов в Татарстане выросла на 0,64%. Подорожание зафиксировали спустя несколько недель снижения ценника.

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Татьяна Демина