Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели помидоры, консервы для детского питания и бананы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане с 5 по 13 июня зафиксировали снижение средних цен на некоторые продукты питания. Подешевели некоторые овощи, консервы для детского питания, хлеб и пшеничная мука.

Заметнее всего за неделю снизилась средняя цена свежих помидоров. Они подешевели на 8,08%, до 121,27 рубля за один килограмм.

На другие продукты питания динамика снижения цен за неделю сложилась следующим образом:

бананы — на 7,6%, до 106,17 руб./кг;

пшеничная мука — на 3,14%, до 39,4 руб./кг;

фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 2,76%, до 460,94 руб./кг;

хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 2,53%, до 75,68 руб./кг;

свежие огурцы — на 1,89%, до 98,13 руб./кг;

творог — на 1,3%, до 342,97 руб./кг;

сметана — на 1,08%, до 198,07 руб./кг;

овощные консервы для детского питания — на 1,07%, до 641,22 руб./кг;

мясные консервы для детского питания — на 1,06%, до 971,84 руб./кг;

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в республике подешевели твердые, полутвердые и мягкие сыры, куриные яйца, гречка, вермишель, печенье и макароны из пшеничной муки высшего сорта. Минимально снизились средние цены на сливочное и подсолнечное масло, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, мороженую неразделанную рыбу, сосиски и сардельки, подсчитали в Татарстанстате.

Без изменений за неделю осталась средняя цена говядины (479,77 руб./кг) и ржаного и ржано-пшеничного хлеба (58,61 руб./кг).

Также в Татарстане с 5 по 13 июня подешевели репчатый лук и свежая белокочанная капуста. Средние цены упали на 1,7% и 6,78% соответственно.



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Татьяна Демина