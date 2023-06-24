В мае в России объем просрочки по кредитным картам обновил исторический максимум

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России в мае объем просрочки по кредитным картам достиг 225 миллиардов рублей, обновив исторический максимум. Об этом сообщает Daily Moscow, ссылаясь на данные БКИ «Скоринг Бюро».

В количественном выражении за этот период россияне просрочили 6% кредитных карт. По прогнозам экспертов, на фоне этого финорганизации могут изменить свою кредитную политику, особенно в массовом сегменте.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Как отметил политолог Александр Перенджиев, необходимо изменить процесс выдачи кредиток. Тем более что пока отсутствует механизм, который бы смог заставить граждан быть финансово дисциплинированными.



Напомним, в мае 2023 года в Татарстане выдали 33 445 новых кредитных карт, что на 0,8% меньше, чем в предыдущем месяце. С этим показателем республика заняла 7-е место в рейтинге 30 российских регионов-лидеров.



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Елизавета Пуншева