В Зеленодольске торжественно запустили новые автобусы

В Зеленодольском районе Татарстана провели торжественный запуск новых автобусов, с этим событием горожан поздравил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и управляющий ООО «Экспресс» Дмитрий Грузков.



Автопарк Зеленодольского ПАТП пополнился пятью новыми автобусами марки KING LONG, которые будут обслуживать маршрут №104 «Зеленодольск — Казань». Автобусы относятся к экологическому классу Евро-5, что соответствует современным экологическим стандартам.

Общая вместимость автобусов — 75 мест, из которых 55 — для сидения. Над каждым пассажирским сиденьем имеется кондиционер, USB-разъем для зарядки электронных устройств и подсветка. Сиденья можно регулировать.

Общественным транспортом в Зеленодольском районе ежедневно пользуются около 30 тысяч человек.

В конце мая новые автобусы пересекли границу между Китаем и Казахстаном.

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Маргарита Головатенко