В Татарстане впервые проведут опрос по качеству услуг в парках

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане впервые организовали опрос по качеству услуг в парках. Пройти его жители могут с 23 июня на сайте программы развития общественных пространств республики.

Татарстанцы смогут рассказать, какие общественные пространства они посещают чаще всего? и оценить качество предоставляемых на их территории услуг, сообщили «Реальному времени» в Институте развития городов Татарстана. В частности, можно оценить освещение и безопасность в парках, а также высказать мнение, достаточно ли точек питания.



В начале опроса, который займет примерно 10 минут, необходимо выбрать район проживания и общественное пространство, где требуется улучшить качество услуг и сервисов. Затем надо ответить на 21 короткий вопрос, выбрав один из вариантов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На основе результатов опроса составят рекомендации для предпринимателей по услугам и сервисам.

В этом месяце в Татарстане подвели итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства на 2024 год. Среди лидеров оказались вторая очередь бульвара по ул. Серова (12 820 голосов) и озеро Чайковое (12 548 голосов) в Казани.



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Татьяна Демина