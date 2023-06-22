Процедуру банкротства Nord Stream 2 AG продлили до января 2024 года

Процедуру банкротства оператора газопровода «Северный поток — 2» продлили еще на 6 месяцев, до января 2024 года, сказано в сообщении компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.



В заявлении сказано, что суд в швейцарском Цуге продлил Nord Stream 2 AG постоянный мораторий на выплату кредитов, в связи с чем процедуру банкротства продлили с 10 июля 2023 года по 10 января 2024 года.

В качестве временного административного управляющего остается компания Transliq AG, сообщает ТАСС.

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Маргарита Головатенко