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Процедуру банкротства Nord Stream 2 AG продлили до января 2024 года

20:25, 22.06.2023

Процедуру банкротства оператора газопровода «Северный поток — 2» продлили еще на 6 месяцев, до января 2024 года, сказано в сообщении компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.

В заявлении сказано, что суд в швейцарском Цуге продлил Nord Stream 2 AG постоянный мораторий на выплату кредитов, в связи с чем процедуру банкротства продлили с 10 июля 2023 года по 10 января 2024 года.

В качестве временного административного управляющего остается компания Transliq AG, сообщает ТАСС.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьЭнергетика Татарстан

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