Единое пособие назначено более ста тысячам детей республики Татарстан

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

С начала года Социальным Фондом по Республике Татарстан назначено единое пособие родителям почти 109 тысяч детей и 19 375 беременным женщинам. За этот период татарстанский Социальный Фонд перечислил семьям более 3,7 млрд. рублей.

Для оформления единого пособия максимально упрощена процедура предоставления необходимого пакета документов, при этом подается всего одно заявление. И всё же, перед самой подачей заявления может возникнуть вопрос: а есть ли право на пособие? Поэтому специалисты Отделения СФР по РТ напоминают, что именно нужно учесть, считая свой доход и оценивая имущество.

Если имеется доход от продажи имущества, но он не подлежал налогообложению, то он не учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи. Не учитываются в доход и выплаты из средств материнского капитала.

А вот доходы семьи заявителя в виде процентов по вкладам в банках будут учтены, если доход от вклада за год превысит размер прожиточного минимума, установленного в году, когда подается заявление. Например, доход от вклада в банке на всех членов семьи за год составил в сумме 16 000 рублей, что превышает размер ПМ на душу населения (в РТ — 12 219 руб.). Так что право на выплату единого пособия в данном случае не возникает. Включается в среднедушевой доход семьи и пособие по безработице, либо пособие по уходу за пожилым гражданином или инвалидом.

Обращаем внимание, что при подаче заявления на единое пособие в отношении всех детей, ранее назначенные выплаты не будут учитываться в среднедушевой доход семьи. А если обращаться за единым пособием в разное время и на разных детей, то ранее назначенные выплаты в отношении детей, на которых не подается заявление о назначении единого пособия, будут учитываться в среднедушевой доход семьи.

При назначении единого пособия учитывается наличие имущества, сведения о котором представляются в Социальный фонд России в ходе межведомственного взаимодействия: о недвижимости — Росреестром, об автотранспортных средствах — МВД России, о маломерных водных судах — МЧС России.

Для уточнения информации по единому пособию можно позвонить в Единый контакт-центр по номеру 8-800-1-00000-1, кроме этого свой вопрос можно задать в официальных социальных сетях СФР по РТ, либо обратиться в любую клиентскую службу СФР Татарстана.

Реклама. СФР по РТ