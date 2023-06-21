Новости общества

00:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Муслюмовском районе Татарстана ликвидировали свалку площадью 160 «квадратов»

22:50, 21.06.2023

Вблизи села Большой Чекмак в Муслюмовском районе Татарстана выявили свалку общей площадью 160 кв. м, объем свалки составил 30 куб. м, сообщили в Минэкологии республики.

Руководителю исполкома района выдали предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки.

Сейчас свалку ликвидировали, а территорию привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

В начале июня в селе Старый Имян Сармановского района Татарстана выявили несанкционированную свалку. Инспекторы обнаружили складирование лома бетонных изделий и строительного кирпича. Общая площадь захламления составила — 40 кв. м, объем — 24,2 куб. м.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также