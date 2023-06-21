В Муслюмовском районе Татарстана ликвидировали свалку площадью 160 «квадратов»
Вблизи села Большой Чекмак в Муслюмовском районе Татарстана выявили свалку общей площадью 160 кв. м, объем свалки составил 30 куб. м, сообщили в Минэкологии республики.
Руководителю исполкома района выдали предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки.
Сейчас свалку ликвидировали, а территорию привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
В начале июня в селе Старый Имян Сармановского района Татарстана выявили несанкционированную свалку. Инспекторы обнаружили складирование лома бетонных изделий и строительного кирпича. Общая площадь захламления составила — 40 кв. м, объем — 24,2 куб. м.
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