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Стоимость биткойна превысила $30 тысяч впервые с 26 апреля

21:20, 21.06.2023

Стоимость биткойна впервые с 26 апреля превысила $30 тысяч, согласно данным площадки Coindesk на 19:19 мск.

По данным на 19:21, биткойн ускорил рост и находился на уровне $30,17 тысячи (+11,13%). В последний раз стоимость биткойна превышала $30 тысяч 26 апреля 2023 года, сообщает ТАСС.

29 апреля стоимость биткойна превысила $29 тысяч. Рост составил 4,49%.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы Татарстан

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