Стоимость биткойна превысила $30 тысяч впервые с 26 апреля
Стоимость биткойна впервые с 26 апреля превысила $30 тысяч, согласно данным площадки Coindesk на 19:19 мск.
По данным на 19:21, биткойн ускорил рост и находился на уровне $30,17 тысячи (+11,13%). В последний раз стоимость биткойна превышала $30 тысяч 26 апреля 2023 года, сообщает ТАСС.
29 апреля стоимость биткойна превысила $29 тысяч. Рост составил 4,49%.
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