Почти четверть казанцев никому не сообщает свой уровень дохода

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Казанцы рассказали об отношении к раскрытию своего уровня дохода. Так, чуть больше 30% опрошенных считают, что размер заработка можно спрашивать лишь у некоторых людей. Такое исследование провел сервис по поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Всего 13% казанцев считают допустимым интересоваться размером заработка у всех друзей и близких.

А вот в том, что об этом можно спрашивать лишь некоторых, убеждены 34%. Три из десяти казанцев заявили, что такой деликатный вопрос лучше вообще не задавать никому.

Интересно, что мужчины чаще женщин (15% против 11%) говорят о готовности поинтересоваться уровнем дохода у любого близкого человека. А вот о неуместности подобных вопросов во всех или в большинстве случаев говорят женщины.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Чем старше респонденты, тем чаще они убеждены, что спрашивать о размере зарплаты нельзя никого: если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 18%, то среди старшего поколения — уже 33%.

О том, что уровень их дохода не известен никому, сообщили 23% работающих горожан.

У каждого второго (49%) точная сумма заработка известна второй половине, у каждого третьего (34%) — родителям, у каждого пятого (19%) — друзьям, а у каждого десятого (10%) — другим родственникам.

Стоит отметить, что лишь 14% работающих испытывают положительные эмоции, рассказывая о величине своего заработка, отрицательные — 21%.

Каждый четвертый (24%) делится этой информацией без каких-либо чувств, еще столько же предпочитают молчать об этом. Чем выше доход, тем чаще о нем говорят с гордостью: если среди тех, чья зарплата составляет менее 50 тыс. рублей, положительные эмоции испытывают только 6%, то среди зарабатывающих свыше 80 тыс. рублей — (19%).



Большинство состоящих в браке (72%) сообщило, что супруги в курсе их реального уровня доходов, тогда как 14% скрывают размер зарплаты от второй половины.

Татарстанцы стали чаще получать зарплату в размере от 45 тысяч рублей. За 2022 год такие доходы получали 37,8% жителей республики. При этом в 2021 году больше 45 тысяч рублей получали только 29,6% татарстанцев. В общей сложности подобный уровень дохода наблюдается у 1,5 млн местных жителей.

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Илина Хакимова