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Постановление о реорганизации спортшколы по хоккею в Лениногорске признали утратившим силу

23:28, 24.06.2023
Постановление о реорганизации спортшколы по хоккею в Лениногорске признали утратившим силу
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Лениногорского района Татарстана признал утратившим силу свое постановление от 2 июня 2023 года о реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Нефтяник» по хоккею». Решение принято «в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Реорганизация спортшколы по хоккею «Нефтяник» в Лениногорске предполагала присоединение к ней МБУ «Спортивное сооружение — Ледовый дворец «Нефтяник».

Напомним, решение о реорганизации Исполком Лениногорского района Татарстана принял в целях повышения эффективности организации функционирования бюджетных учреждений. Правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого ледового дворца определили спортшколу.

Закрепленное за ледовым дворцом имущество, расположенное в Лениногорске по ул. Чайковского, 19/5, предполагалось закрепить на праве оперативного управления за спортшколой «Нефтяник». Земельный участок по этому адресу планировали предоставить ей на праве постоянного (бессрочного) пользования.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураОбразованиеСпортХоккей Татарстан Лениногорский муниципальный район РТ

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