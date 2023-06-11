В Лениногорске реорганизовали спортшколу по хоккею «Нефтяник»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Лениногорском районе Татарстана реорганизовали муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Нефтяник» по хоккею». Решение принял исполком муниципалитета.

Реорганизацию спортшколы провели путем присоединения к ней МБУ «Спортивное сооружение — Ледовый дворец «Нефтяник». Решение принято в целях повышения эффективности организации функционирования бюджетных учреждений.

Правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого ледового дворца установлена спортшкола по хоккею «Нефтяник». Подать заявление-уведомление о начале процедуры реорганизации поручено ее директору.

Ранее закрепленное за ледовым дворцом имущество, расположенное в Лениногорске по ул. Чайковского, 19/5, закрепят на праве оперативного управления за спортшколой «Нефтяник». Земельный участок по этому адресу предоставят ей на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Напомним, в прошлом году реорганизовали спортшколу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Трудовые резервы» в Казани. К ней присоединили спортшколу олимпийского резерва Вахитовского района города и спортивно-оздоровительный комплекс «Трудовые резервы».



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Татьяна Демина