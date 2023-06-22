Сегодня в Казани ожидается дождь и до +17 градусов

В четверг, 22 июня, в Казани установится облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +15 до +17 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха не превысят +13..+18 °С.



Синоптики также прогнозируют в Казани северо-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прохладная погода в Татарстане сохранится до конца недели. Днем температуры воздуха не превысят +24 градусов.



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Татьяна Демина