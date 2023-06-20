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ГИБДД Казани 25 июня приостанавливает прием граждан

18:55, 20.06.2023
ГИБДД Казани 25 июня приостанавливает прием граждан
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Госавтоинспекция Казани 25 июня приостанавливает прием граждан в связи с техническими работами в центре обработки данных МВД России, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Прием граждан не будет вестись в следующих подразделениях Госавтоинспекции Казани:

  • отделение № 1 (ул. Оренбургский тракт, д. 5);
  • отделение № 2 (ул. Тэцевская, д. 5);
  • пункты регистрации, расположенные в автосалонах «КАН АВТО» (ул. Сибирский тракт, д. 48 и ул. Оренбургский тракт, д. 209Б);
  • пункты регистрации, расположенные в автосалонах «ТТС» (ул. Декабристов, д. 81В и ул. Проспект Победы, д. 194);
  • пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Проспект Победы, д. 214).

Режим работы подразделений Госавтоинспекции в Казани до этого менялся в праздничные дни с 7 по 9 мая.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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