ГИБДД Казани 25 июня приостанавливает прием граждан
Госавтоинспекция Казани 25 июня приостанавливает прием граждан в связи с техническими работами в центре обработки данных МВД России, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
Прием граждан не будет вестись в следующих подразделениях Госавтоинспекции Казани:
- отделение № 1 (ул. Оренбургский тракт, д. 5);
- отделение № 2 (ул. Тэцевская, д. 5);
- пункты регистрации, расположенные в автосалонах «КАН АВТО» (ул. Сибирский тракт, д. 48 и ул. Оренбургский тракт, д. 209Б);
- пункты регистрации, расположенные в автосалонах «ТТС» (ул. Декабристов, д. 81В и ул. Проспект Победы, д. 194);
- пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Проспект Победы, д. 214).
Режим работы подразделений Госавтоинспекции в Казани до этого менялся в праздничные дни с 7 по 9 мая.
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