Следователь по делу Frendex стал лучшим в МВД Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МВД по РТ (Марсель Гатиятуллин — в центре)

За звание лучшего следователя России в системе МВД поборется этой осенью подполковник юстиции Марсель Гатиятуллин из Казани, старший следователь ГСУ МВД Татарстана. Сегодня его назвали победителем республиканского этапа конкурса «Лучший следователь».



Как выяснило «Реальное время», на счету 37-летнего Гатиятуллина ряд громких дел. В их числе — разбой на 63 млн рублей с нападением на инкассаторский броневик в Зеленодольске в 2015 году, организованный инкассатором Игорем Богаченко и его подельниками, дело тайных покупателей-вымогателей сети «Эдельвейс», ОПГ «Лениногорские» и криптопирамиды Frendex.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МВД по РТ

Соревнования претендентов на звание лучшего следователя прошли на базе Казанского юридического института МВД России в три этапа — силовой, огневой и теоретический. Участники должны были продемонстрировать физическую форму и знание боевых приемов задержания, меткую стрельбу из табельного оружия и знание законодательства. Марсель Гатиятуллин стал лучшим, второе место досталось майору юстиции Руслану Гайфутдинову, третье — майору юстиции Азалии Гимадиевой, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.