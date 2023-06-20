24 июня казанцы отпразднуют Сабантуй

Фото: предоставлено ООО "РУМЕДИА Казань" для realnoevremya.ru

Праздник плуга уже отпразновали в райцентрах и крупных городах Татарстана. Кульминацией станет Сабантуй в столице — Казани, по традиции пройдет он в последнюю субботу июня. Гулянья пройдут на нескольких площадках, основной из которых станет Березовая роща в поселке Мирный.



Гостей праздника ждет обширная программа, место в которой нашлось для всех. Для маленьких казанцев и гостей столицы на отдельной площадке будет организован детский Сабантуй. Здесь можно будет потанцевать под выступления артистов, побегать и попрыгать с профессиональными аниматорами, поучаствовать в творческих мастер-классах (никто не уйдет без подарка на память!), насладиться криошоу и шоу мыльных пузырей и посоревноваться в традиционных играх Сабантуя.

Взрослым будут предложены все положенные празднику популярные забавы: перетягивание каната и взбирание вверх по гладкому столбу, битва на мешках и бой горшков, качающееся бревно и бег с яйцом на ложке. А еще — самобытные виды спорта: выжимание гири, борьба на руках и, конечно, определение главного батыра Сабантуя — борьба куреш!

Те гости, кто не горят желанием соревноваться, тоже отлично развлекутся. Во-первых, красочным зрелищем. Во-вторых, их ждет площадка «Подворье», на которой устроят живописные фотозоны. В-третьих, большой праздничный концерт на центральном майдане Сабантуя, подготовленный при содействии радиостанции «Дорожное радио». Алсу Абульханова, Артур Мингазов, Гузелия, Алина Шарипжанова споют любимые песни публики, ведущие концерта Абри Хабриев и Эльвира Вильдан будут искрометно шутить и профессионально развлекать зрителей. А еще в программе — интерактив: конкурсы с подарками и розыгрыши.

Ни один Сабантуй не обходится без торговых рядов и угощения. Вот и здесь можно будет купить предметы народных промыслов и, конечно же, отведать любимые блюда татарской кухни. Эчпочмаки, кыстыбый, кош-теле, вак балеш, губадия — вы найдете тут все, чем потчевала вас ваша бабушка в детстве!

Добраться на главную площадку казанского Сабантуя можно будет на автобусах или электричках.



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