По итогам первых пяти месяцев Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию

По итогам января — мая текущего года Грузия опередила Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию. Об этом сообщает Daily Moscow.

Отмечается, что поставки вина из Грузии в Россию за этот период возросли на 63% и достигли 24,15 миллиона литров. Италия поставила 23,36 миллиона литров. Так, доля Грузии в поставках тихих вин в РФ составила 19,1%, а Италии — 18,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Такая тенденция связана с отсутствием сложностей с оплатой и логистикой. Кроме того, торговые сети начали заключать прямые контракты с производителями из Грузии.

Напомним, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко сообщал, что популярность грузинские вина обрели еще в СССР. Сейчас россияне любят их из-за легкости и вкуса.

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Елизавета Пуншева