В Татарстане утвердили состав совета республиканского фонда поддержки

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил состав совета республиканского фонда поддержки. Его возглавил первый вице-премьер региона Рустам Нигматуллин.

Всего в совет республиканского фонда поддержки вошли девять человек. Среди них председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев, первый замглавы Минземимущества региона Артур Галиев, исполнительный директор республиканского фонда поддержки Рустем Ибрагимов, помощник первого вице-премьера Татарстана Алексей Кирпичников.

В состав совета республиканского фонда поддержки также включены первый замминистра экономики региона — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Наталья Кондратова, замглавы Минстроя Татарстана Владимир Кудряшев, помощник раиса республики Рустэм Мерзакреев и адвокат, член Адвокатской палаты региона Марат Фетюхин.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Республиканский фонд поддержки создан в Татарстане в мае 2017 года указом Рустама Минниханова в целях организации поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных в регионе. Помощь пострадавшим оказывается через заключение договора об уступке права требования.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина