На улице Воровского в Казани построят склад автотранспортной службы и КПП за 91 млн рублей

В Казани на улице Воровского появится склад автотранспортной службы и контрольно-пропускной пункт. Как выяснило «Реальное время», территория будет благоустроена к концу марта следующего года.

Подрядчику выделят 91,6 млн рублей из городского бюджета. Ему нужно выполнить свайные, земляные, фасадные, внутренне-отделочные работы и так далее.

Участок строительства проектируемого объекта расположен в коммунальной зоне Восточного заречья. Объект находится на земельном участке с кадастровым номером 16:50:110207:342 площадью 23 948 «квадратов». Въезд на территорию базы предусмотрен с улицы Воровского по существующему проезду от магистральной улицы Фатыха Амирхана.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

В начале мая в столице Татарстана торжественно открыли стелу «Казань — город трудовой доблести». Ее установили на площадке возле Северного вокзала. Она установлена в сквере перед железнодорожным вокзалом Казань-2 на улице Воровского.

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Айрат Назипов