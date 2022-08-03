Казанские памятники приведут в порядок за 4,6 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

В этом году в Казани планируют отремонтировать памятника, обелиски, бюсты, стелы и монументы. В списке 82 объекта.

На ремонт памятников, расположенных в столице Татарстана, направят почти 4,7 миллиона рублей. Средства выделяются из муниципального бюджет.

В списке указаны следующие казанские памятники,которые поджета ремонту:

Памятник участников Великой отечественной войны и блокадникам в поселке Дербышки, парк Саид-Галеева;

Памятник «Малая форма памяти Р.К.Халитова, полного кавалера Орденов Славы 3-степеней по ул.Халитова;

Памятник участникам Великой отечественной войны по ул.Новаторов;

Памятник «Малая форма памяти Р.А.Зорге, Героя Советского Союза по ул.Рихарда Зорге, 1;

Памятник Садри Максуди в сквере Стамбул.

Памятник Петру и Февронии;

Фото: Максим Платонов

Памятник погибшим воинам 1941-1945 г. в поселке Сухая река;

Памятник В.Копылову по ул.Побежимова;

Памятник С.Орджоникидзе по ул.Лядова;

Памятник «Зареченцам-кировчанам» в парке Петрова;

Памятный знак Герою Советского Союза Г.А.Батыршину;

Памятник Петрову в парке им.Петрова;

Памятник Мустая Карима;

Памятник «Малая форма памяти Д.М. Карбышева, Героя Советского Союза в сквере Карбышева;

Памятник А.В.Вишневскому по ул.Толстого, 2;

Памятник А.М.Пешкову по ул.Максма Горького, 10а;

памятник Бишбалта в сквере Столярова;

Памятник А.С.Пушкину по ул.Пушкина;

Фото: Максим Платонов

Памятники В.И.Ленину и С.М.Кирову по ул.Щапова, 10а;

Памятник Нужину по ул.Кремлевская, у здания УНИКСа;

Памятник Завойскому по ул.Кремлевская, у физического корпуса КФУ;

Памятник К.Фуксу в сквере Фукса;

Памятник медикам, павшим во время Великой отечественной войны по ул.Толстого, 6;

Памятник Н.Е.Ершову в сквере на перекрестке ул.Николая Ершова и Чехова;

Памятник Туполеву на пересечении улиц Декабристов и Гагарина;

Памятник В.И.Ленину по ул.Рахимова;

Памятник «Защитникам отечества» по ул.Залесная,2;

Памятник Г.Тукаю по ул.Театральная;

Памятник митрополиту Андриану на пересечении ул.Петербургская и Ульянова-Ленина;

Памятник Р.Яхину по ул.Большая Красная;

Памятник Б.Урманче в сквере по ул.Большая Красная;

Памятник воинам 146-Островской стрелковой дивизии;

Памятник В.М.Бехтереву в сквере Волкова по ул.Бутлерова;

памятник Сайдашеву по ул.Лево-Булачная;

Памятник С.М.Кирову по ул.Карла Маркса, 72;

Памятник «Хоррият»;

Памятник Хади Такташу по ул.Марселя Салимжанова;

Памятник Кул Гали в Парке Тысячелетия.

Памятник «Благотворителю Асгату Галимзянову» на площади Тысячилетия;

Памятник М.Вахитову;

Фото: Максим Платонов

Памятник Марджани;

Памятник Гумилеву.

В перечь вошли и бюсты:

Бюст Герою Советского Союза Н.Д.Липатову;

Бюст Котельникова;

Отремонтировать требовуется и некоторые обелиски:

Обелиск в поселке Аки, ул.Транспортная;



Обелиск в поселке Большие Дербышки, ул.Кооперативная;

Обелиск в поселке Самосырово, ул.Мира;

Обелиск в поселке Вишневка по ул.Заречная;

Обелиск в поселке Вознесенское, ул.Центральная;

Обелиск в поселке Константиновка, ул.Советская;

Обелиск в поселке Малые Клыки, ул.Б.Красная;

Обелиск воинам-заводчанам, погибшим в годы Великой отечественной войны в поселке Красная Горка, ул.Приволжская, 42;

Обелиск в ЖК Ферма-2 по ул.Р.Гареева;

Обелиск в поселке Мирный;

Обелиск ул.Красноуральская

Обелиски в посселке Отары ул.Садовая и ул.Центрально-Отарская;

Обелиск в поселке Салмачи по ул.Мира;



Обелиск в поселке Чебокса, ул.Беркутова;

Также запланирован ремонт следующих объектов:

Стела «Орден Победы» на пересечении улиц Гвардейская и Даурская;



Орден Победы, посвященный 55-летию Победы на перекрестке Проспекта Победы и ул.Закиева;

Памятный камень в честь Д.М.Карбышева по ул.Рихарда Зорге,1;



Мемориал участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС гражданам, проживающим на территории Татарстана;

Мемориальная стела — памятник Васильченко;

Монумент по ул.Яруллина;



Стела в честь города-героя Волгограда на перекрестке ул.Волгоградская-Ибрагимова;



Юбилейная арка Красные ворота;

Мемориал к 200-летию завода в парке им.Петрова;



Бюст Лукницкого;



Скульптурно-монументальная композиция в поселке Юдино;

Памятный знак Героям Советского Союза Б.С.Рахимову и В.И.Левченко;



Монумент воинам, павшим в годы Великой отечественной войны в поселке Левченко;

Монумент погибшим воинам в парке Горького.

Аллея памяти по ул.Бутлерова, 7

Чаша по ул.Нурсултана Назарбаева;

Мемориальный комплекс Шаляпин на ул.Баумана

Фото: Максим Платонов

Подрядчика ищет Комитет внешнего благоустройства Казани. Основная цель ремонта памятников — сохранение и поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия, говорится в документации на портале госзакупок.

«Реальное время» писало, что в содержание садов, парков и скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников Казани в 2022 году вложили более 361,67 миллиона рублей. Средства выделены из городского бюджета.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина