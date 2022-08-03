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Казанские памятники приведут в порядок за 4,6 миллиона рублей

05:29, 03.08.2022
Казанские памятники приведут в порядок за 4,6 миллиона рублей
Фото: Максим Платонов

В этом году в Казани планируют отремонтировать памятника, обелиски, бюсты, стелы и монументы. В списке 82 объекта.

На ремонт памятников, расположенных в столице Татарстана, направят почти 4,7 миллиона рублей. Средства выделяются из муниципального бюджет.

В списке указаны следующие казанские памятники,которые поджета ремонту:

  • Памятник участников Великой отечественной войны и блокадникам в поселке Дербышки, парк Саид-Галеева;
  • Памятник «Малая форма памяти Р.К.Халитова, полного кавалера Орденов Славы 3-степеней по ул.Халитова;
  • Памятник участникам Великой отечественной войны по ул.Новаторов;
  • Памятник «Малая форма памяти Р.А.Зорге, Героя Советского Союза по ул.Рихарда Зорге, 1;
  • Памятник Садри Максуди в сквере Стамбул.
  • Памятник Петру и Февронии;
Фото: Максим Платонов
  • Памятник погибшим воинам 1941-1945 г. в поселке Сухая река;
  • Памятник В.Копылову по ул.Побежимова;
  • Памятник С.Орджоникидзе по ул.Лядова;
  • Памятник «Зареченцам-кировчанам» в парке Петрова;
  • Памятный знак Герою Советского Союза Г.А.Батыршину;
  • Памятник Петрову в парке им.Петрова;
  • Памятник Мустая Карима;
  • Памятник «Малая форма памяти Д.М. Карбышева, Героя Советского Союза в сквере Карбышева;
  • Памятник А.В.Вишневскому по ул.Толстого, 2;
  • Памятник А.М.Пешкову по ул.Максма Горького, 10а;
  • памятник Бишбалта в сквере Столярова;
  • Памятник А.С.Пушкину по ул.Пушкина;
Фото: Максим Платонов
  • Памятники В.И.Ленину и С.М.Кирову по ул.Щапова, 10а;
  • Памятник Нужину по ул.Кремлевская, у здания УНИКСа;
  • Памятник Завойскому по ул.Кремлевская, у физического корпуса КФУ;
  • Памятник К.Фуксу в сквере Фукса;
  • Памятник медикам, павшим во время Великой отечественной войны по ул.Толстого, 6;
  • Памятник Н.Е.Ершову в сквере на перекрестке ул.Николая Ершова и Чехова;
  • Памятник Туполеву на пересечении улиц Декабристов и Гагарина;
  • Памятник В.И.Ленину по ул.Рахимова;
  • Памятник «Защитникам отечества» по ул.Залесная,2;
  • Памятник Г.Тукаю по ул.Театральная;
  • Памятник митрополиту Андриану на пересечении ул.Петербургская и Ульянова-Ленина;
  • Памятник Р.Яхину по ул.Большая Красная;
  • Памятник Б.Урманче в сквере по ул.Большая Красная;
  • Памятник воинам 146-Островской стрелковой дивизии;
  • Памятник В.М.Бехтереву в сквере Волкова по ул.Бутлерова;
  • памятник Сайдашеву по ул.Лево-Булачная;
  • Памятник С.М.Кирову по ул.Карла Маркса, 72;
  • Памятник «Хоррият»;
  • Памятник Хади Такташу по ул.Марселя Салимжанова;
  • Памятник Кул Гали в Парке Тысячелетия.
  • Памятник «Благотворителю Асгату Галимзянову» на площади Тысячилетия;
  • Памятник М.Вахитову;
Фото: Максим Платонов
  • Памятник Марджани;
  • Памятник Гумилеву.

В перечь вошли и бюсты:

  • Бюст Герою Советского Союза Н.Д.Липатову;
  • Бюст Котельникова;

Отремонтировать требовуется и некоторые обелиски:

  • Обелиск в поселке Аки, ул.Транспортная;
  • Обелиск в поселке Большие Дербышки, ул.Кооперативная;
  • Обелиск в поселке Самосырово, ул.Мира;
  • Обелиск в поселке Вишневка по ул.Заречная;
  • Обелиск в поселке Вознесенское, ул.Центральная;
  • Обелиск в поселке Константиновка, ул.Советская;
  • Обелиск в поселке Малые Клыки, ул.Б.Красная;
  • Обелиск воинам-заводчанам, погибшим в годы Великой отечественной войны в поселке Красная Горка, ул.Приволжская, 42;
  • Обелиск в ЖК Ферма-2 по ул.Р.Гареева;
  • Обелиск в поселке Мирный;
  • Обелиск ул.Красноуральская
  • Обелиски в посселке Отары ул.Садовая и ул.Центрально-Отарская;
  • Обелиск в поселке Салмачи по ул.Мира;
  • Обелиск в поселке Чебокса, ул.Беркутова;

Также запланирован ремонт следующих объектов:

  • Стела «Орден Победы» на пересечении улиц Гвардейская и Даурская;
  • Орден Победы, посвященный 55-летию Победы на перекрестке Проспекта Победы и ул.Закиева;
  • Памятный камень в честь Д.М.Карбышева по ул.Рихарда Зорге,1;
  • Мемориал участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС гражданам, проживающим на территории Татарстана;
  • Мемориальная стела — памятник Васильченко;
  • Монумент по ул.Яруллина;
  • Стела в честь города-героя Волгограда на перекрестке ул.Волгоградская-Ибрагимова;
  • Юбилейная арка Красные ворота;
  • Мемориал к 200-летию завода в парке им.Петрова;
  • Бюст Лукницкого;
  • Скульптурно-монументальная композиция в поселке Юдино;
  • Памятный знак Героям Советского Союза Б.С.Рахимову и В.И.Левченко;
  • Монумент воинам, павшим в годы Великой отечественной войны в поселке Левченко;
  • Монумент погибшим воинам в парке Горького.
  • Аллея памяти по ул.Бутлерова, 7
  • Чаша по ул.Нурсултана Назарбаева;
  • Мемориальный комплекс Шаляпин на ул.Баумана
Фото: Максим Платонов

Подрядчика ищет Комитет внешнего благоустройства Казани. Основная цель ремонта памятников — сохранение и поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия, говорится в документации на портале госзакупок.

«Реальное время» писало, что в содержание садов, парков и скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников Казани в 2022 году вложили более 361,67 миллиона рублей. Средства выделены из городского бюджета.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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