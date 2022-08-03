Казанские памятники приведут в порядок за 4,6 миллиона рублей
В этом году в Казани планируют отремонтировать памятника, обелиски, бюсты, стелы и монументы. В списке 82 объекта.
На ремонт памятников, расположенных в столице Татарстана, направят почти 4,7 миллиона рублей. Средства выделяются из муниципального бюджет.
В списке указаны следующие казанские памятники,которые поджета ремонту:
- Памятник участников Великой отечественной войны и блокадникам в поселке Дербышки, парк Саид-Галеева;
- Памятник «Малая форма памяти Р.К.Халитова, полного кавалера Орденов Славы 3-степеней по ул.Халитова;
- Памятник участникам Великой отечественной войны по ул.Новаторов;
- Памятник «Малая форма памяти Р.А.Зорге, Героя Советского Союза по ул.Рихарда Зорге, 1;
- Памятник Садри Максуди в сквере Стамбул.
- Памятник Петру и Февронии;
- Памятник погибшим воинам 1941-1945 г. в поселке Сухая река;
- Памятник В.Копылову по ул.Побежимова;
- Памятник С.Орджоникидзе по ул.Лядова;
- Памятник «Зареченцам-кировчанам» в парке Петрова;
- Памятный знак Герою Советского Союза Г.А.Батыршину;
- Памятник Петрову в парке им.Петрова;
- Памятник Мустая Карима;
- Памятник «Малая форма памяти Д.М. Карбышева, Героя Советского Союза в сквере Карбышева;
- Памятник А.В.Вишневскому по ул.Толстого, 2;
- Памятник А.М.Пешкову по ул.Максма Горького, 10а;
- памятник Бишбалта в сквере Столярова;
- Памятник А.С.Пушкину по ул.Пушкина;
- Памятники В.И.Ленину и С.М.Кирову по ул.Щапова, 10а;
- Памятник Нужину по ул.Кремлевская, у здания УНИКСа;
- Памятник Завойскому по ул.Кремлевская, у физического корпуса КФУ;
- Памятник К.Фуксу в сквере Фукса;
- Памятник медикам, павшим во время Великой отечественной войны по ул.Толстого, 6;
- Памятник Н.Е.Ершову в сквере на перекрестке ул.Николая Ершова и Чехова;
- Памятник Туполеву на пересечении улиц Декабристов и Гагарина;
- Памятник В.И.Ленину по ул.Рахимова;
- Памятник «Защитникам отечества» по ул.Залесная,2;
- Памятник Г.Тукаю по ул.Театральная;
- Памятник митрополиту Андриану на пересечении ул.Петербургская и Ульянова-Ленина;
- Памятник Р.Яхину по ул.Большая Красная;
- Памятник Б.Урманче в сквере по ул.Большая Красная;
- Памятник воинам 146-Островской стрелковой дивизии;
- Памятник В.М.Бехтереву в сквере Волкова по ул.Бутлерова;
- памятник Сайдашеву по ул.Лево-Булачная;
- Памятник С.М.Кирову по ул.Карла Маркса, 72;
- Памятник «Хоррият»;
- Памятник Хади Такташу по ул.Марселя Салимжанова;
- Памятник Кул Гали в Парке Тысячелетия.
- Памятник «Благотворителю Асгату Галимзянову» на площади Тысячилетия;
- Памятник М.Вахитову;
- Памятник Марджани;
- Памятник Гумилеву.
В перечь вошли и бюсты:
- Бюст Герою Советского Союза Н.Д.Липатову;
- Бюст Котельникова;
Отремонтировать требовуется и некоторые обелиски:
- Обелиск в поселке Аки, ул.Транспортная;
- Обелиск в поселке Большие Дербышки, ул.Кооперативная;
- Обелиск в поселке Самосырово, ул.Мира;
- Обелиск в поселке Вишневка по ул.Заречная;
- Обелиск в поселке Вознесенское, ул.Центральная;
- Обелиск в поселке Константиновка, ул.Советская;
- Обелиск в поселке Малые Клыки, ул.Б.Красная;
- Обелиск воинам-заводчанам, погибшим в годы Великой отечественной войны в поселке Красная Горка, ул.Приволжская, 42;
- Обелиск в ЖК Ферма-2 по ул.Р.Гареева;
- Обелиск в поселке Мирный;
- Обелиск ул.Красноуральская
- Обелиски в посселке Отары ул.Садовая и ул.Центрально-Отарская;
- Обелиск в поселке Салмачи по ул.Мира;
- Обелиск в поселке Чебокса, ул.Беркутова;
Также запланирован ремонт следующих объектов:
- Стела «Орден Победы» на пересечении улиц Гвардейская и Даурская;
- Орден Победы, посвященный 55-летию Победы на перекрестке Проспекта Победы и ул.Закиева;
- Памятный камень в честь Д.М.Карбышева по ул.Рихарда Зорге,1;
- Мемориал участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС гражданам, проживающим на территории Татарстана;
- Мемориальная стела — памятник Васильченко;
- Монумент по ул.Яруллина;
- Стела в честь города-героя Волгограда на перекрестке ул.Волгоградская-Ибрагимова;
- Юбилейная арка Красные ворота;
- Мемориал к 200-летию завода в парке им.Петрова;
- Бюст Лукницкого;
- Скульптурно-монументальная композиция в поселке Юдино;
- Памятный знак Героям Советского Союза Б.С.Рахимову и В.И.Левченко;
- Монумент воинам, павшим в годы Великой отечественной войны в поселке Левченко;
- Монумент погибшим воинам в парке Горького.
- Аллея памяти по ул.Бутлерова, 7
- Чаша по ул.Нурсултана Назарбаева;
- Мемориальный комплекс Шаляпин на ул.Баумана
Подрядчика ищет Комитет внешнего благоустройства Казани. Основная цель ремонта памятников — сохранение и поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия, говорится в документации на портале госзакупок.
«Реальное время» писало, что в содержание садов, парков и скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников Казани в 2022 году вложили более 361,67 миллиона рублей. Средства выделены из городского бюджета.
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