Весной этого года работодатели чаще всего размещали вакансии дорожных рабочих

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам прошедшего весеннего сезона число вакансий по России выросло почти на треть (28%) по сравнению с зимой. Эксперты «Авито Работа» выяснили, работодатели каких отраслей активнее всего искали сотрудников этой весной и первую половину июня.



Наибольший прирост вакансий по стране оказался у дорожных рабочих — 175%.

Это обусловлено началом сезона в отрасли и активной фазой работы над крупными проектами дорожной инфраструктуры. Отметим, что в 2023—2027 годах общий уровень финансирования дорожной деятельности со стороны государства составит 13,2 трлн рублей.

На втором месте по увеличению числа предложений — младшие IT-специалисты или специалисты технической поддержки (147%). Третье место — банковские работники (140%).

Прирост в два раза в среднем по стране также отмечается у нескольких специальностей в сфере промышленности таких, как бетонщик, формовщик, штукатур, строитель, крановщик, монтажник, а также у менеджеров по работе с клиентами и домработниц.

В Казани самыми распространенными вакансиями весной и в начале лета 2023-го стали дорожный рабочий и младший IT-специалист (в 3,8 и 2,3 раза соответственно).



В Казани весной этого года больше всего зарплата увеличилась у дорожных рабочих. Рост составил 72% относительно зимнего периода.



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Илина Хакимова