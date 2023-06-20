Почти каждый пятый казанец считает себя ленивым

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лишь 17% казанцев считают себя ленивыми. При этом 80%, наоборот, отрицают это качество в себе. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Отмечается, что женщины реже мужчин считают себя ленивыми — 11% против 24%. Среди молодежи ленивыми себя назвали лишь 13%, а среди людей старше 45 — 26%.

Что касается профессий, чаще всего считают себя ленивыми дизайнеры (31%), юристы и системные администраторы (по 26%), медсестры и менеджеры по работе с клиентами (по 23%). Меньше всего считающих себя ленивыми — среди врачей (13%), учителей, экономистов и маркетологов (по 14%).

Среди россиян также чаще всего называют себя ленивыми дизайнеры, юристы и системные администраторы чаще всего говорят, что они ленивы, а врачи, учителя, экономисты и маркетологи — реже. Женщины признавались в лени реже мужчин, а молодежь — реже пожилых людей.

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Елизавета Пуншева