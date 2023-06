FLAMAX участвует в выставке The Big 5 Construct 2023 в Египте

С 19 по 21 июня в Каире проходит крупнейшая строительная выставка The Big 5 Construct Egypt 2023, на которой компания FLAMAX презентует сборные стальные резервуары.

В 2022 году бренд FLAMAX полностью локализовал производственные мощности на территории России. На данный момент все комплектующие изготавливаются на производстве, расположенном в Республике Татарстан. Ресурсы компании позволяют не только предоставлять продукт отечественного производства российским застройщикам, но и предлагать качественные инженерные решения зарубежным заказчикам. В связи с этим бренд активно наращивает экспортный потенциал и рассматривает возможности выхода на международные рынки. Первым шагом в данном направлении стало участие в египетской международной выставке, посвященной строительной тематике.

Российский бизнес на выставке The Big 5 Construct 2023 представлен кластером, размещенным на одном крупном стенде. Все компании-экспоненты имеют индивидуальную площадку для презентации своих продуктов и общую комфортабельную зону для проведения переговоров.

На стенде FLAMAX на выставке работает руководитель отдела продаж Евгений Радугин.

«В Египте мы презентуем авангардный продукт нашей компании — сборные стальные резервуары для воды противопожарного и питьевого назначения, — рассказывает Евгений Радугин. — Это инженерное решение уже зарекомендовало себя во всем мире, но ранее в основном его продвигали производители из Европы. Мы предлагаем застройщикам Северной Африки продукт российского производства. У многих стран региона позитивная история взаимоотношений с Россией, и поэтому мы надеемся на создание долгосрочных партнерских проектов между FLAMAX и местным бизнесом».

The Big 5 Construct Egypt 2023 является крупнейшей и наиболее известной выставкой строительства и инфраструктуры в Египте, которая проводится ежегодно под зонтичным брендом The Big 5, известным прежде всего своим флагманским мероприятием The Big 5 Global, которое с 1979 года проходит в Дубае, ОАЭ. Помимо Египта, серия выставок The Big 5 включает Саудовскую Аравию, Нигерию, Кению, Катар, Южную Африку и Эфиопию.

Участие российского бизнеса в выставке стало возможным при поддержке Московского экспортного центра.