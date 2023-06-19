Казанцы жалуются на захваченные сомнительными ларьками дворы

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В казанских дворах жители снова начали замечать сомнительные ларьки — по всему городу растут павильоны без каких-либо разрешительных документов, осуществляющие несанкционированную торговлю. Однако, как выяснилось, пресечь незаконные действия торговцем — не так-то просто.

К нам в редакцию обратились собственники дома №83а по проспекту Ибрагимова в Казани с просьбой помочь «избавиться от незаконно установленного ларька». Жильцы третью неделю пытаются заставить управляющую компанию, полицию и городские власти принять меры к захватчикам своей территории.

На все вопросы о разрешении продавцы ларька «отвечают, что оно есть, но документы не показывают».

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Жители направили заявления о несанкционированной установке ларька и торговле в «Открытую Казань», «Народный контроль» и полицию, но прошло уже больше двух недель, и никто, по их словам, эти противоправные действия не пресек.

Корреспондент «Реального времени» побывал на месте и провел собственное расследование. Мужчина и женщина, которых он застал в павильоне, заявили, что документы, разрешающие им торговать на этой территории, у них якобы действительно имеются — по словам продавцов, их выдали в администрации Кировского и Московского районов. Более того, торговцы также заявили, что у них имеются и документы на товар (фрукты и овощи), однако и они оказались не на руках: все бумаги якобы находятся у владельца ларька — индивидуального предпринимателя Искандара Мамадова.

Однако наш корреспондент выяснил, что в открытых источниках нет информации о том, что где-либо на территории Татарстана зарегистрирован индивидуальный предприниматель Искандер Мамадов, и вообще ИП с такой фамилией.

Телефонную заявку местных жителей, отправленную через «Открытую Казань», передали в «УК Московского района» — там сейчас устанавливают, кто собственник торговой будки. Согласно ответу исполкома Казани на заявку, направленную жильцами дома в «Народный контроль РТ» через республиканский сайт госуслуг, сотрудники КЗиО побывали на месте и 5 июня направили результаты выездного обследования в администрацию Кировского и Московского района Казани — «для работы в пределах компетенции».

8 июня в заявке появилась новая запись от имени исполкома: «Устанавливаются обстоятельства».

Подробнее о том, откуда и каким образом в Казани появляются такие ларьки, почему вопрос об сносе стоит «ребром» и что делать в подобных ситуациях, — читайте в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова