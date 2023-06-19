Среди россиян самыми ленивыми себя считают дизайнеры, юристы и системные администраторы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Дизайнеры, юристы и системные администраторы чаще всего говорят, что они ленивы, а врачи, учителя, экономисты и маркетологи — реже. Женщины признавались в лени реже мужчин, а молодежь — реже пожилых людей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Так, 18% россиян называют себя ленивыми. С другой стороны, 73% отрицают эту черту характера.

Мужчины в 1,5 раза чаще, чем женщины, признают себя ленивыми (22% против 15% соответственно): каждый четвертый (24%) в возрасте 45 лет и старше говорит, что он ленив, по сравнению с каждым восьмым (13%) в возрасте до 24 лет.

Фото: realnoevremya.ru

В лени признались дизайнеры (30%), юристы и системные администраторы (по 27%), медсестры и менеджеры по работе с клиентами (24%). В пятерку самых ленивых профессий также вошли логисты, программисты, ИТ- и технические работники (по 22%), главные бухгалтеры и менеджеры по закупкам (по 21%).

Врачи (13%), учителя, экономисты и маркетологи (по 15%) — это профессии, которые реже всего считают себя ленивыми.

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Елизавета Пуншева