Дизайнер одежды назвала аксессуары, которые вышли из моды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пластиковые аксессуары, тонкие солнцезащитные очки, маленькие сумки и ремни с цепочками больше не в моде. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер Аника Керимова.

— Некогда модные украшения из пластика отошли на второй план, и теперь им предпочитают классические украшения из смешанных металлов. Нет необходимости выбирать между золотом и серебром — смело смешивайте их в единый ансамбль, — посоветовала она.

По мнению дизайнера, этим летом стоит отказаться от узких солнцезащитных очков в пользу классических оправ.

— Тренд на узкие солнцезащитные очки предсказуемо отжил свое спустя пару сезонов, уступив место классическим формам. Авиаторы, вайфаеры и круглые очки в черной пластиковой или золотистой металлической оправах стоят любых вложений, поскольку никогда не выходят из моды и одинаково удачно дополняют любые наряды, — пояснила она.

После ухода зарубежных fashion-компаний с российского рынка продажи в рознице выросли на 10—15%, при этом выросли и цены — на 30%. По итогам прошлого года на 10—20% увеличились продажи магазинов одежды группы компаний «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari.

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Елизавета Пуншева