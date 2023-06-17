В Зеленодольском районе Татарстана на пожаре пострадал мужчина
В Зеленодольском районе Татарстана утром, 17 июня, произошел пожар, на котором пострадал мужчина 1944 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Все случилось в пгт. Нижние Вязовые, по ул. Гвардейская, д. 5. Горела дощатая веранда 2х9 метров, вплотную пристроенная к одноэтажному жилому дому 6х9 метров. Площадь пожара составила 18 кв. м.
Мужчина получил ожоги кистей 1-2 степени (6%), от госпитализации отказался. Причина пожара устанавливается.
В четверг, 15 июня, в Казани на улице Мира в жилом девятиэтажном доме №47 загорелась однокомнатная квартира. Спасатели эвакуировали 60 жителей с верхних этажей, в том числе 10 детей.
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