В Казани в жилом доме загорелась однокомнатная квартира

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на улице Мира в жилом девятиэтажном доме №47 загорелась однокомнатная квартира. Сообщение о пожаре поступило в 14.35, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Спасатели эвакуировали 60 жителей с верхних этажей, в том числе 10 детей.

Из горящей квартиры спасли мужчину и передали для осмотра врачам скорой помощи. Он не пострадал.

Открытое горение ликвидировали в 14.48. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, вечером 14 июня в Казани в жилом доме по ул. Чехова 8/2 произошел пожар — горела крыша здания. Жильцов эвакуировали. Часть из них разместили в гостинице, другие провели ночь у родственников и близких.

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Елизавета Пуншева