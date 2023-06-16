В Татарстане планируется открытие логистического центра Romex Group на территории парка «Тура 2.0»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане планируется построить логистический центр красндодарского девелоперского холдинга Romex Group. Логоцентр откроется и в Новороссийске. Суммарно инвестиции составят 7 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс».

Соглашение о сотрудничестве по строительству новых объектов подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и учредитель холдинга Алексей Прокопенко на Петербургском международном экономическом форуме.

— Складской рынок — один из самых стабильных сегментов коммерческой недвижимости. В последние годы на фоне роста электронной торговли мы видим инвестиционную активность клиентов в этой сфере во всех регионах России. Строительство современных комплексов увеличивает складские мощности, позволяет оптимизировать логистику, а также создает новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджеты территорий и служит стимулом развития региональной экономики, — отметил Еременко.

Строительство объекта планируется на участке площадью 15 гектаров на территории индустриального парка «Тура 2.0». Общая площадь комплекса составит не менее 40 тысяч квадратных метров.

В январе сообщалось, что «Ромекс» начинает строить третью очередь логистического центра Ozon в Зеленодольске. Под строительство отводится 10,3 гектара, площадь будущего здания — 45 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций, который вносит краснодарский девелопер в строительство оптово-распределительного центра, составляет 2,7 млрд рублей.

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Елизавета Пуншева