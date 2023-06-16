Владимир Путин предложил повысить порог ущерба по преступлениям в сфере авторских и смежных прав в два раза

Фото: скриншот realnoevremya.ru с трансляции ПМЭФ

Президент России Владимир Путин предложил повысить пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба по ряду статей Уголовного кодекса в два раза, в том числе в части преступлений в области авторских и смежных прав. Инициативу он озвучил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

— У нас больше десяти лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который связан с хищениями, — напомнил он.

В части составов преступлений в области авторских и смежных прав необходимость повышения порогов крупного и особо крупного имущественного ущерба глава государства объяснил тем, что зарубежные компании отказываются поставлять программное обеспечение и иные услуги.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По Уголовному кодексу России на сегодняшний день крупным размером ущерба по основным составам о хищениях признается стоимость имущества выше 250 тыс. рублей, а особо крупным — миллион рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит в 26-й раз. В этом году он посвящен суверенному развитию — основе справедливого мира.



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Татьяна Демина