Новости общества

17:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент России поручил закрепить в законодательстве понятие «частичная занятость»

15:48, 16.06.2023
Президент России поручил закрепить в законодательстве понятие «частичная занятость»
Фото: скриншот realnoevremya.ru с трансляции ПМЭФ

Президент России Владимир Путин поручил закрепить в отечественном законодательстве понятие «частичная занятость». Это он сделал по время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Поручение по внесению изменений в трудовое законодательство дано правительству России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С предложением закрепить в Трудовом кодексе понятие «частичная занятость» недавно выступил глава Минтруда России Антон Котяков. Он заявил, что это поможет устранить «правовой вакуум».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также