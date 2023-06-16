Президент России поручил закрепить в законодательстве понятие «частичная занятость»

Фото: скриншот realnoevremya.ru с трансляции ПМЭФ

Президент России Владимир Путин поручил закрепить в отечественном законодательстве понятие «частичная занятость». Это он сделал по время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.



Поручение по внесению изменений в трудовое законодательство дано правительству России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С предложением закрепить в Трудовом кодексе понятие «частичная занятость» недавно выступил глава Минтруда России Антон Котяков. Он заявил, что это поможет устранить «правовой вакуум».



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Татьяна Демина