«КОС-Синтез-УОР» проведет товарищеский матч с клубом «Казань»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

«КОС-Синтез-УОР» под руководством тренера Евгения Ярощука проведет товарищеский матч с любительским клубом «Казань». Он запланирован на 23 июня, на 18:00, сообщает пресс-служба команды.

За «Казань» сыграют вице-президент Федерации водного поло Татарстана Игорь Крюков, бывшие игроки команды мастеров «Синтеза» Альберт Зинатуллин, Кирилл Тихонов, Сергей Дудкин, экс-директор СК «Синтез» Кирилл Макаров и другие. Тренерский штаб команды возглавит один из заслуженных тренеров России Вячеслав Горюнов или Валерий Лелюх.

Товарищеский матч пройдет в Казани в бассейне «Оргсинтез». Его также покажут в прямом эфире.



В конце мая ватерполисты казанского «КОС-Синтез-УОР» дома обыграли «Штурм-2002» и заняли пятое место на кубке России. Счет игры — 11:9 (2:2, 4:5, 3:0, 2:2). Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Иванов (2), Лушавин (2), Шайдуллин (2), Белянский (2), Зигангиров (1), Ганиев (1).



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Татьяна Демина