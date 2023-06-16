Совкомбанк и автомобильный бренд Livan запускают программу автокредитования

В банке теперь можно оформить автокредит на автомобили Livan по субсидированной ставке.

В июне Совкомбанк и китайский бренд автомобилей Livan запустили совместную программу кредитования Livan Direct. В рамках программы автомобиль Livan X3Pro можно приобрести в кредит по ставке от 0,01% годовых. Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости авто, срок кредита — от 2 до 7 лет.

Заявку на кредит по программе Livan Direct можно подать в официальных дилерских центрах Livan, потребуется только паспорт гражданина России. Банк рассматривает заявку в течение часа, кредитный договор можно подписать в дилерском центре.

Программа автокредитования предусматривает обязательное оформление полиса каско, страховой полис можно приобрести в любой страховой компании или дилерском центре-партнере.

Livan X3Pro — компактный кроссовер с передним приводом, мотор автомобиля 1,5 л мощностью 103 л.с.

Реклама. ПАО «Совкомбанк»