В Танковом училище Казани проходят тренировки по подводному вождению танков — видео

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казанском танковом училище на этой неделе проходят тренировки по управлению танками под водой, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, танк Т-72 может проехать бассейн глубиной 3,2 метра. Под водой он преодолевает расстояние до километра. Главное, чтобы вода не попадала в двигатель, а выхлопной газ уходил в воду.

Такие подводные тренировки продлятся до конца недели в рамках занятий по вождению боевых машин.

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Елизавета Пуншева