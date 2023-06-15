В Казани могут снести аварийный детсад и построить на его месте новый — в два раза больше

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце января в Казани закрыли детсад №190 «Золотая рыбка», рассчитанный на 130 детей, в связи с аварийным состоянием: несущие стены здания покрылись крупными трещинами.

До этого родители детей несколько лет писали во все инстанции с просьбой провести капитальный ремонт здания, но добились только ремонта крыши, из-за протечек которой из парапета и стены стали выкрашиваться кирпичи.

— По слухам, садик снесут, а земельный участок отдадут какому-то инвестору, который там построит частный детсад. Мы платить за место в частном детсаду не готовы — у нас ипотека, — рассказала нашему изданию одна из родительниц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В анонимном телефонном разговоре с «Реальным временем» сотрудники детсада №190 частично подтвердили эту информацию, заявив, что коллектив устно действительно известили о планах снести учреждения, однако никаких документов пока не предоставили.

— Об увольнении нас тоже пока никто не предупреждал, мы ходим на работу, только детей садик не принимает. Но, думается, коллектив будет уволен, это просто дело времени <...> Нам также говорили, что после сноса здесь построят не коммерческий, а новый муниципальный детсад, но уже не на 130 мест, как сейчас, а на 260.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» поинтересовалось у сотрудников детсада «Золотая рыбка» предполагаемыми причинами, по которым официально до сих пор не объявлено о будущем строительстве нового детсада на Портовой. Те пояснили, что реализацию этого проекта осложняет важное обстоятельство:

— Площадь нашего земельного участка не соответствует нормам, действующим для детсадов вместимостью 260 человек. Ее требуется увеличить, и на 2 тысячи квадратных метров — с 6 тысяч до 8 — ее уже практически увеличили, договорившись о выкупе земли под двумя гаражами.

Однако этого все равно недостаточно, и муниципалитет ищет решение проблемы.



Подробнее об аварийном детском саду, возможности его сноса или же все-таки капитального ремонта — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова