Жителей дома на улице Чехова в Казани временно разместят в гостинице «Кварт»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жителей дома №8/2 по улице Чехова в Казани временно разместят в гостинице «Кварт». Об этом сообщили в мэрии города.

Всего в доме, в котором произошел пожар, проживают 142 человека. Эвакуированы 132. Для них во дворе организовали палатку МЧС — штаб. Жители могут проконсультироваться и оставить свои данные.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В эвакуации помогали и сами жители дома.

— На верхние этажи поднятья было сложно, потому что там температура очень высокая была, но вроде всех вывели, — сообщил очевидец.

В горящем здании также находится офис миграционной службы. На данный момент сотрудники выносят документы, сообщает корреспондент «Реального времени».

В Казани площадь пожара на улице Чехова, по предварительным данным, составила 1,6 тысяч квадратных метров. Отмечается, что в тушении принимают участие 62 человека и 12 единиц техники.

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Елизавета Пуншева