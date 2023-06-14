Проекты татарстанских НКО выиграли федеральные гранты почти на 53 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

29 татарстанских НКО вошли в число победителей второго конкурса на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества в 2023 году. Итоги подведены на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации главы государства Сергея Кириенко.

Большинство татарстанских проектов направлены на социальную реабилитацию детей с ограниченными физическими возможностями. На них пришлась наибольшая выигранной суммы грантов в 53 млн рублей.

Так, максимальный грант в 7,1 млн рублей получила городская общественная организация помощи детям-инвалидам с расстройствами аутистического спектра «Просто другие». В прошлом году они открыли в Казани первую социальную учебно-тренировочную квартиру, в которой молодые люди с ментальными нарушениями обучаются навыкам жизни.

Грант в 4,9 млн рублей получила НКО «Платформа электоральных технологий» на продвижение программы «Спасибо врачам!». Основной функциональной задачей системы станет предоставление медработникам скидок, кэшбэка, бонусов при приобретении услуг и товаров различной категории. Медики смогут осуществлять покупки товаров и услуги на выгодных для них условиях, которые будут доступны только для работников их сферы. Информационная система будет бесплатной для пользователей, ее работа будет выстраиваться на основании запросов и интересов целевой группы.

По решению Координационного комитета гранты на общую сумму 3,5 млрд рублей выделены 1 504 социально ориентированным некоммерческим организациям.



В 2023 году по итогам предыдущего конкурса уже поддержано 1 845 социально значимых проектов с совокупным бюджетом 8,1 млрд рублей, из которых 4,3 млрд рублей — грантовое финансирование со стороны фонда.



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Луиза Игнатьева