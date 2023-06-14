В 2023 году продажи ипотеки в России впервые превысят 6 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году впервые в истории российского рынка заемщики оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей. Такой прогноз дал банк ВТБ.



Такой результат превзойдет показатель прошлого года почти на треть, а также рекордные продажи 2021 года. Таким образом, ипотечный сегмент в России полностью восстановится. Этому способствуют увеличение спроса на вторичное жилье, кратный рост интереса к частному строительству и реализация госпрограмм, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на ПМЭФ-2023.

В 2023 году, несмотря на ужесточение регулирования сегмента ипотеки, рынок продолжает расти. За январь-июнь банки выдадут населению на покупку недвижимости порядка 2,9 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза превысит результат за аналогичный период 2022 года и на 9% — рекордного 2021 года. В свою очередь, портфель ипотеки по итогам первого полугодия увеличится на 9,5% и достигнет 16,6 трлн рублей.

Основными драйверами продаж станут активный рост интереса к частному строительству, реализация льготных программ и комплекса мер для поддержки социальных категорий населения. После ухода от так называемых «околонулевых» программ в 2023 году спрос заемщиков к новостройкам «охладится», основной интерес переключится на вторичную недвижимость, где стоимость квадратного метра сейчас более доступна.

— В прошлом году ипотечный рынок, как и другие отрасли экономики, столкнулся с достаточно серьезными потрясениями. Однако сегмент жилищного кредитования достаточно быстро восстанавливается, и уже в этом году мы ждем нового рекорда продаж. Люди стремятся улучшать жилищные условия, и ипотека в этом вопросе для них — по-прежнему главный финансовый инструмент. ВТБ в этом году планирует выдать на покупку недвижимости более 1,3 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 37% превысит результат прошлого года и на 11% — рекордного 2021 года, — прокомментировал Анатолий Печатников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Руководитель риэлторской компании Pro Obmen, вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» и член Московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина прогнозировала, что в России ожидается снижение цен на жилье. Этому будет способствовать снижение спроса на квартиры после того, как Центробанк переутвердил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке.

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Маргарита Головатенко