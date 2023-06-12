Риелтор спрогнозировала плавное падение цен на жилье в России
В России ожидается снижение цен на жилье. Об этом сообщила руководитель риэлторской компании PRO OBMEN, вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» и член Московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина.
По ее словам, этому будет способствовать снижение спроса на квартиры после того, как Центробанк переутвердил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Она предположила, что падение на рынке жилья Москвы составит 3—5%.
Больше всего пострадают застройщики, которые проводили рекламные кампании с минимальным первоначальным взносом в качестве основного преимущества, передает Daily Moscow.
Никитина отметила, что снижение цен на жилье будет постепенным и начнется не сразу.
Напомним, в ФАС отметили незначительное снижение цен на арматуру в России, причем как у производителей, так и у металлотрейдеров. В ведомстве подчеркнули, что ранее проинформировали крупнейших производителей и металлотрейдеров о недопустимости экономически необоснованного повышения цен и необходимости приоритетного обеспечения внутреннего рынка.
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