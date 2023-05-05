ВТБ и «Алабуга» профинансируют строительство логистического центра имени Дэн Сяопина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ВТБ и ОЭЗ «Алабуга» подписали кредитное соглашение о финансировании строительства логистического центра имени Дэн Сяопина, который станет частью индустриального парка «Этилен 600». Уточняется, что объем средств составит 56 млрд рублей сроком до 2033 года.

Общая площадь объектов логистического комплекса превысит 670 тысяч кв. метров. Центр будет принимать e-commerce грузы, компоненты из Китая, а также направлять в него произведенные полимеры. Планируется, что проектная мощность терминала составит 100 тысяч контейнеров в год.

Стоит отметить, что при помощи финансирования на территории парка будут построены и модернизированы объекты инфраструктуры для возведения логистического комплекса, автотранспортной и железнодорожной инфраструктур, а также инженерных сетей.

— ВТБ как системообразующий финансовый институт страны оказывает поддержку в реализации масштабных и знаковых проектов, в том числе нацеленных на выстраивание новых логистических цепочек. Участие банка в финансировании строительства логистического центра — а это 56 млрд рублей сроком до 2033 года — позволит увеличить промышленный потенциал нашей страны и укрепит партнерские отношения между ВТБ и Татарстаном, — сказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в середине апреля стало известно, что на территории индустриального парка «Тура 2.0» в Зеленодольском районе Татарстана также может появиться новый логистический комплекс.

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